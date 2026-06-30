У Криму та Запорізькій області уражено важливі об’єкти окупантів

29 червня та в ніч на 30 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму.

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За даними Генштабу, ці об’єкти російські війська використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються.

Також Сили оборони уразили пункти управління БпЛА противника в районах Веселої Лопані Білгородської області РФ, Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Крім того, під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

У Генштабі також уточнили результати удару, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу “Слов’янський” у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

За результатами оцінки ураження, на НПЗ підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об’ємом 35 тис. м³. Ще дев’ять резервуарів загальним об’ємом 30 тис. м³, а також установка переробки нафти зазнали пошкоджень.