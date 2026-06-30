Чотири удари КАБами по Сумській громаді: є багато поранених

Російські війська 30 червня завдали ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. За оновленими даними, поранення дістали 11 цивільних людей.

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За словами Григорова, зафіксовано чотири удари по цивільному об’єкту. Спершу повідомлялося про сімох госпіталізованих, одна людина була у важкому стані.

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З-під завалів рятувальникам вдалося дістати жінку. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок ударів російськими КАБами по міській інфраструктурі попередньо поранені 11 цивільних.

Серед постраждалих — дві жінки та дев’ятеро чоловіків. Їх ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Наразі постраждалі проходять обстеження та отримують медичну допомогу.

“Росіяни прицільно вдарили по цивільному об’єкту”, — заявив Олег Григоров.

Масштаби наслідків атаки ще встановлюють. Інформація уточнюється.