Київ накрив смог: у кількох районах якість повітря небезпечна для здоров’я

У Києві зафіксували різке погіршення якості повітря через смог. У частині районів столиці показники забруднення перевищують норму в кілька разів і можуть бути небезпечними для здоров’я.

За даними моніторингу, найгірша ситуація спостерігається на Подолі та в Шевченківському районі. Там індекс якості повітря приблизно в чотири рази перевищує норму.

У застосунку “Київ Цифровий” жителям столиці рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

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Також киянам радять пити більше води, увімкнути очищувач повітря за наявності та уникати фізичної активності просто неба до покращення ситуації.

Особливо обережними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям, літнім людям і вагітним.

Мешканцям Києва радять стежити за оновленнями у міських сервісах та перевіряти стан повітря перед виходом на вулицю.