Україна розраховує на підтримку Данії у створенні антибалістичного проєкту — Федоров

Україна розраховує на підтримку Данії у створенні власного рішення для протидії балістичним загрозам. Це стало одним із ключових питань переговорів із міністром оборони Данії Єппе Бруусом.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки для масштабування українських оборонних технологій, розвиток антибалістичних спроможностей та залучення додаткового фінансування для потреб Сил оборони.

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Окремим напрямом переговорів став європейський антибалістичний проєкт. Федоров наголосив, що Україна розраховує на підтримку Данії у створенні власного рішення для протидії балістичним загрозам.

Ще один важливий блок — масштабування Drone Deal. Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом, даними та технологіями сучасної війни.

За словами Федорова, це взаємовигідне партнерство: Україна отримує більше засобів для фронту, а партнери — доступ до українських оборонних інновацій.

Також сторони домовилися розвивати спільні програми для підтримки оборонних стартапів і безпекових технологій.

Крім того, на зустрічі обговорили розблокування €6 млрд у межах European Peace Facility. Ці кошти можуть бути спрямовані на критичні потреби Сил оборони України.

Федоров подякував Данії за системну підтримку України, зокрема участь у PURL, Чеській ініціативі та “данській моделі”, передання F-16, перенаправлення фінансування на далекобійні артилерійські боєприпаси, а також підтримку підготовки українських військових.

“Продовжуємо розширювати партнерства, які дають Україні більше технологій, більше можливостей і більше сили на полі бою”, — наголосив Федоров.