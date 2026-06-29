Бразилія здобула вольову перемогу над Японією

Бразилія вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, здобувши вольову перемогу над Японією.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь бразильців. Переможний гол команда Карло Анчелотті забила у компенсований до другого тайму час.

Для команд це стало 15-м очним протистоянням в історії. До початку матчу перевага була на боці п’ятиразових чемпіонів світу: Бразилія здобула 11 перемог, двічі команди зіграли внічию, а Японія виграла лише один раз.

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Єдина перемога японців сталася у жовтні 2025 року в товариському матчі, який завершився з рахунком 3:2.

На чемпіонатах світу збірні до цього зустрічалися лише одного разу. На груповому етапі мундіалю-2006 Бразилія перемогла Японію з рахунком 4:1.

На ЧС-2026 Бразилія під керівництвом Карло Анчелотті виграла групу C, тоді як Японія посіла друге місце у квартеті F.

Японія відкрила рахунок на 29-й хвилині. Кайсю Сано завершив результативну контратаку та забив свій перший гол за національну збірну.

Бразилія відігралася на початку другого тайму. На 56-й хвилині Каземіро головою замкнув подачу після стандартного положення та відновив рівновагу.

Після цього бразильці повністю перехопили ініціативу та до фінального свистка тиснули на оборону суперника.

Найближчим до гола був Вінісіус Жуніор, який влучив у стійку. Воротар збірної Японії Дзіон Судзукі кілька разів рятував команду після ударів бразильців.

Бразилія вирвала перемогу на 90+5-й хвилині. Вирішальний м’яч забив Габріел Мартінеллі, який вийшов на заміну в середині другого тайму.

У 1/8 фіналу Бразилія зіграє з переможцем пари Кот-д’Івуар — Норвегія.