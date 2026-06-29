За гучний прямоток пропонують штраф до 34 тис. грн

До Верховної Ради України подали законопроєкт №15358, який передбачає посилення відповідальності за керування автомобілями та мотоциклами з надмірно гучним вихлопом.

Як повідомив один з ініціаторів документа, народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт спрямований проти транспортних засобів, які перевищують допустимий рівень шуму через навмисно модернізовані вихлопні системи.

За словами Железняка, під час війни такі звуки часто нагадують шум дронів, зокрема «Шахедів», через що лякаються цивільні, діти та ветерани, які повертаються з війни.

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«Це вже не просто питання комфорту. Під час війни такі звуки часто схожі на дрони. Цивільні та діти лякаються, ветерани можуть отримувати ПТСР-тригери, а ППО і поліція відволікаються від реальних загроз. Я вже не говорю про те, що вночі спати з відкритим вікном майже неможливо тим, хто живе поруч з великими вулицями», — заявив нардеп.

Законопроєкт передбачає штрафи для власників авто та мотоциклів із гучним вихлопом.

У мирний час пропонується встановити такі санкції:

перше порушення — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 грн;

повторне порушення — 17 000 грн.

Під час воєнного стану штрафи пропонують збільшити:

перше порушення — 17 000 грн;

повторне порушення — 34 000 грн;

за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Також у законопроєкті пропонують доручити МОЗ і профільному міністерству встановити чіткі шумові норми. Окремі обмеження мають діяти вночі — з 22:00 до 08:00.

«Після нашого закону буде так: хочеш ревіти — їдь на трек або за місто. У населених пунктах мають бути правила для всіх», — додав Железняк.