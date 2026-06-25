У Харкові не можуть демонтувати герб РФ з будівлі колишнього консульства

У Харкові російський герб із фасаду колишньої будівлі консульства РФ у Київському районі наразі неможливо демонтувати.

Про це повідомила громадська організація “Деколонізація. Україна” з посиланням на відповідь голови Київської райадміністрації Неллі Казанжиєвої.

Йдеться про будівлю колишнього російського консульства на вулиці Максиміліанівській, 22, пише Суспільне Харків.

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У відповіді райадміністрації зазначено, що ця будівля є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Через це будь-які роботи на об’єкті потребують окремих дозволів.

У документі йдеться, що ремонт, реставрація, реабілітація або пристосування пам’ятки регулюються законом України “Про охорону культурної спадщини” та вимагають суворого дотримання дозвільних процедур.

Саме тому демонтаж російського герба з фасаду будівлі наразі неможливий без проходження відповідної процедури.