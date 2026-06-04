У Раді знову пропонують декриміналізувати порно для дорослих і посилити покарання за дитячу порнографію

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який пропонує декриміналізувати виготовлення та розповсюдження порнографічного контенту між повнолітніми особами, водночас значно посиливши відповідальність за злочини, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей.

Законопроєкт №15294 про внесення змін до Кримінального кодексу України був зареєстрований 3 червня.

Документ передбачає посилення відповідальності за виготовлення, зберігання, перевезення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів серед неповнолітніх і малолітніх. За такі дії пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до семи років із додатковим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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Якщо злочини вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або з отриманням значного прибутку, покарання може становити від п’яти до десяти років ув’язнення.

Також законопроєкт передбачає відповідальність за проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю дітей, створення або утримання місць розпусти із залученням неповнолітніх, сутенерство та втягнення дітей у проституцію.

Водночас автори документа пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів між повнолітніми особами.

Серед авторів законопроєкту — народний депутат Ярослав Железняк.

Коментуючи реєстрацію документа, Железняк заявив, що після провалу попереднього законопроєкту депутати провели консультації з представниками різних фракцій і груп парламенту для пошуку компромісного рішення.

За його словами, новий документ одночасно посилює відповідальність за злочини проти дітей і прибирає, як він висловився, «старі радянські норми» щодо кримінальної відповідальності за дорослий контент.

Нардеп також повідомив, що законопроєкт підписали 45 народних депутатів із майже всіх парламентських фракцій і груп, включно з представниками керівництва Верховної Ради, фракцій та профільних комітетів.

Раніше, 28 травня, Верховна Рада відхилила схожий за змістом законопроєкт №12191 про вдосконалення окремих положень Кримінального кодексу щодо злочинів проти громадського порядку та моральності.