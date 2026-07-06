У Вишневому небезпека повторної детонації після удару РФ: людей закликали не наближатися

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 15, серед них — 9-місячна дівчинка, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, 11 травмованих жителів області перебувають у лікарнях. Калашник попередив, що кількість постраждалих може збільшитися.

Найскладнішою залишається ситуація у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним.

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Територію оточила поліція. Жителів громади закликають залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де працюють фахівці.

Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію. У разі виявлення підозрілих предметів людей просять не торкатися їх, не переміщувати й не намагатися самостійно знешкодити.

Про такі знахідки потрібно одразу повідомляти за номерами 101 або 102.

Через наслідки атаки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінили організацію руху. “Укрзалізниця” вже використовує резервні маршрути.

Обмеження стосуються поїздів №93 Харків — Холм, №134 Кам’янець-Подільський — Київ, №94 Холм — Харків, №43 Дніпро — Івано-Франківськ та №104 Львів — Лозова.

На фастівському напрямку організували автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

Усі екстрені та спеціалізовані служби працюють у посиленому режимі. Калашник закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися рекомендацій фахівців і користуватися лише офіційною інформацією.