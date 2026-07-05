У Журавлівському гідропарку в Харкові оселилися бобри

На березі річки Харків у Журавлівському гідропарку оселилися бобри. Комунальники виявили їхні нори навесні, коли почали облаштовувати пляж, який повернувся до комунального управління. Бобри вже встигли згризти декілька великих дерев, а також висаджені замість них молоді верби, повідомляє Суспільне Харків.

Сказати точну кількість тварин, які оселилися у Журавлівському гідропарку, наразі неможливо, адже бобри ведуть переважно нічний спосіб життя, розповів речник КП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко.

“Нашим охоронцям вдалося зняти цю тварину, коли вона відпочивала рано вранці. Бобри тут почуваються добре, бо там, де погана екологія, брудна вода, бобри не живуть, і для нас це гарний знак, що тут все більш-менш підходить під уподобання бобрів”, — сказав Кравченко.

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Бобри, за його словами, вже встигли згризти на острові декілька великих дерев та дві молоді верби. Щоб захистити дерева, їх огородили металевими сітками.

“Облаштували навколо металеву сітку досить велику, щоб вберегти молоді саджанці від гострих ікл бобрів. Оскільки ми з турботою підходимо до природи і не хочемо бути захоплювачами території, а прагнемо створити локацію, де буде дика природа співіснувати з людиною, то на заміну втраченому раціону ми ввечері підкладаємо біля його хатини зрізані свіжі гілочки берези та верби, кору тощо”, — розповів речник “Харківзеленбуду”.

“Колеги з зоопарку порадили ще додавати певних овочів трошки: моркву, капусту, яблука, щоб йому було чим поласувати. Побачимо, що з цього вийде”, – додав він.

Висота сітки, якою обгорнули дерева, становить 80 сантиметрів. Таким чином, навіть дорослий бобер не зможе дістатися до дерева, пояснює Кравченко.

“Повз цей берег навесні ми побачили десяток дерев повалених бобрами, погризених. Тобто, частина була вже завалена, у частини була просто обгризена внизу кора, і через це дерево засохло, і його довелося прибрати. На заміну поваленим деревам ми висадили нові верби, які дуже швидко підуть у ріст, наберуться зеленої маси і замінять втрачені насадження”, каже представник “Харківзеленбуду” .

Кравченко радить відпочивальникам не чіпати бобрів у разі зустрічі, щоб не лякати тварин.