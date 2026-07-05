Нові удари по Харкову та області: у Богодухові загинули двоє людей

Російські війська атакували Богодухів Харківської області безпілотниками.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків. Ще одна людина постраждала – 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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У місті пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.

На місці “прильоту” працюють усі екстрені служби.

Про удари по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ворожий дрон типу “Молнія” вдарив по автозаправці в Індустріальному районі міста.

Також у Київському районі Харкова зафіксовано падіння російського дрона “Італмас”. Є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюються.