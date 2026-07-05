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        “Костянтинівка тримається”: військові відреагували на російський фейк про місто

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 10:09
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        Заяви російської сторони про нібито захоплення Костянтинівки не відповідають дійсності.

        Про це повідомили у 19-му армійському корпусі.

        Там заявили, що російський режим вкотре вдається до відвертої брехні та видає бажане за дійсне.

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        За даними військових, повідомлення про нібито захоплення міста є черговим інформаційним фейком. Його мета – створити ілюзію успіхів на тлі великих втрат особового складу РФ і провалу спроб досягти поставлених цілей.

        У 19-му армійському корпусі зазначили, що реальна ситуація інша. На відео українські військовослужбовці перебувають у різних районах міста та підтверджують, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України.

        Противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами. Водночас такі дії своєчасно виявляють, а ворога систематично знищують українські захисники.

        Військові закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не допомагати ворогу поширенням неперевірених повідомлень.

        “Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання”, – наголосили у 19-му армійському корпусі.


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