Росіяни за лічені хвилини скинули на Суми вісім КАБів: 12 постраждалих

Уночі 6 серпня російські війська протягом восьми хвилин скинули вісім керованих авіабомб на Суми. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, пошкоджено торгівельний центр, магазини, будинки та автівки.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Упродовж 8 хвилин вночі армія агресора скинула 8 КАБів на північну та центральну частини Сум. Одну з них було знешкоджено ППО. Уражено житлові мікрорайони міста з розвиненою інфраструктурою — йдеться в повідомленні.

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Станом на ранок відомо про 12 постраждалих, їхній стан оцінюють як задовільний.

Унаслідок масованого авіаудару пошкоджено торгівельний центр, п’ять магазинів, скління вікон у десяти багатоповерхівках, три приватні будинки та п’ять легкових автомобілів.

Наслідки ударів по Сумах 6 серпня / Фото: ГУНП в Сумській області

Загалом упродовж минулої доби російські війська обстріляли 37 населених пунктів Сумської області. Для атак росіяни застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети.

У Путивльській громаді померла 40-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень унаслідок удару російського дрона. Через влучання безпілотника в автомобіль також постраждали чоловіки віком 71 та 60 років.

У Буринській громаді внаслідок удару дрона по автомобілю травмовано 37-річного чоловіка. У Глухівській громаді безпілотник влучив в автомобіль. Поранення дістав 20-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 18 та 49 років були травмовані. У Степанівській громаді внаслідок удару російського БпЛА травмовано 53-річного чоловіка.

Також у лікарні померли 13-річна дівчина, яка була поранена 22 червня під час атаки російського безпілотника на будинок у Зноб-Новгородській громаді, так 59-річний чоловік, який 1 серпня зазнав тяжких поранень унаслідок удару російського БпЛА по його будинку в Краснопільській громаді.