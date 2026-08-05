Путін призначив командувача нових дронових військ Росії

Президент РФ Володимир Путін призначив командувача нового підрозділу безпілотних військ і провів перестановки серед російських генералів. Кремль намагається пожвавити наступ в Україні, темпи якого цього літа впали до найнижчого рівня за останні роки.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, поглиблення ударів українських дронів по території Росії та проблеми російських військ на фронті викликають дедалі більше занепокоєння у Москві.

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Україна посилила атаки на російську економіку, зокрема нафтову промисловість, експортну інфраструктуру та логістичні ланцюги. Це ставить під сумнів здатність РФ тривалий час вести війну на виснаження.

Попри критику з боку російських військових блогерів, Путін продовжує стверджувати, що армія РФ просувається на фронті. Водночас українські контратаки вже змусили російські війська залишити низку важливих позицій.

Під час зустрічі з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Андрієм Бєлоусовим Путін утримався від публічної критики військового керівництва та знову похвалив його роботу.

Росії поки не вдалося здійснити прорив, якого прагне Путін. Російські війська досягли лише незначних і важко здобутих успіхів на сході Донбасу, поступово наближаючись до Слов’янська та Краматорська.

За даними дослідницької організації Black Bird Group, цього літа територіальні здобутки Росії стали одними з найменших від початку повномасштабної війни. Водночас Україна розпочала контратаки на інших ділянках фронту.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман заявив, що Україна почала оскаржувати ініціативу, яку раніше мала Росія.

«Російські військові помилково вважали, що, продовжуючи тиснути на фронт, вони зрештою досягнуть своїх цілей. Натомість вони отримують дедалі меншу віддачу за більших витрат, а наступ значною мірою зупинився», — зазначив Кофман.

На його думку, перестановки серед вищого командування не зможуть виправити ситуацію.

Перестановки не привели до появи значної кількості нових людей у російському військовому керівництві. Путін переважно перевів на інші посади командирів, які вже перебували у системі.

За оцінкою WSJ, це відповідає звичній практиці російського президента — уникати публічного звільнення воєначальників через незадовільні результати.

Генерал-полковника Дениса Ляміна призначили командувачем нового підрозділу безпілотних військ, створеного минулого року.

Росія відстає від України у розробленні ефективних способів застосування дронових технологій. Українську галузь при цьому підтримують західне фінансування та інженери.

Москва намагається збільшити кількість операторів безпілотників, однак стикається з дедалі більшими труднощами у підтриманні темпів розвитку.

Оскільки лінія фронту впродовж останніх місяців майже не змінилася, Росія та Україна дедалі більше зосереджуються на ударах у глибині території одна одної.

Водночас, за словами Кофмана, самі по собі далекобійні атаки навряд чи кардинально змінять ситуацію на фронті.