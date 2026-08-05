        Суспільство

        На Київщині оголосили День жалоби за жертвами ракетного удару

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 20:12
        читать на русском →
        Вісім людей загинули на станції «Квітнева»: на Київщині оголосили День жалоби / Фото: Київська ОВА
        Вісім людей загинули на станції «Квітнева»: на Київщині оголосили День жалоби / Фото: Київська ОВА

        У четвер, 6 серпня, у Київській області оголосили День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи в регіоні приспустять державні прапори та обмежать проведення розважальних заходів.

        Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

        Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

        Реклама
        Реклама

        «Світла пам’ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія. Цей удар вкотре довів: Росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ — зробити все, щоб зупинити російську агресію», — заявив Ткаченко.

        У ніч проти 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по станції «Квітнева» у Броварському районі.

        Унаслідок атаки загинули восьмеро людей, які чекали на потяг. Ще 12 постраждалих ушпиталили.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov