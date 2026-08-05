На Київщині оголосили День жалоби за жертвами ракетного удару

У четвер, 6 серпня, у Київській області оголосили День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи в регіоні приспустять державні прапори та обмежать проведення розважальних заходів.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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«Світла пам’ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія. Цей удар вкотре довів: Росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ — зробити все, щоб зупинити російську агресію», — заявив Ткаченко.

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по станції «Квітнева» у Броварському районі.

Унаслідок атаки загинули восьмеро людей, які чекали на потяг. Ще 12 постраждалих ушпиталили.