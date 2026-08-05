Прокуратура вимагає для Стефанішиної понад 15 млн гривень застави

Сторона обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд призначити колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній заставу в розмірі 15 млн 312 тис. гривень. Експосадовицю підозрюють у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на свою кореспондентку із зали суду.

Під час спілкування з журналістами прокурор спочатку назвав меншу суму застави — 13,1 млн гривень. Однак безпосередньо під час засідання він оголосив суму в 15,312 млн гривень.

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Такий розмір застави сторона обвинувачення пояснила тим, що Стефанішина була готова заплатити 250 тис. доларів за будинок у Києві. Адвокати заперечили, заявивши, що дохід їхньої клієнтки становить 3 млн гривень, тому застава, на їхню думку, не повинна перевищувати 10 млн гривень.

Прокурор також заявив про ризик переховування підозрюваної. За його словами, Стефанішина тривалий час обіймала високі державні посади, а під час роботи посолкою у США могла набути зв’язків, які допомогли б їй уникнути слідства.

Крім того, сторона обвинувачення звернула увагу на наявність у Стефанішиної кількох закордонних і дипломатичних паспортів та можливість вільно перетинати державний кордон.

За словами прокурора, нова підозра охоплює три епізоди: один стосується ймовірного незаконного збагачення, ще два — недекларування майна. Слідство стверджує, що майно для Стефанішиної могли купувати інші люди за її дорученням.

Зокрема, експосадовиця нібито не вказала у декларації дві однокімнатні квартири, витрачену на їхній ремонт готівку, оплату лікування матері, авіаквитків та оренди іншого помешкання. Також слідство перевіряє користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого.

Стефанішина назвала озвучені в суді твердження версією сторони обвинувачення та «баченням, концепцією і припущенням». Раніше вона заявляла, що процесуальні дії не означають встановленої вини, і пообіцяла відстоювати свою позицію в законному порядку.

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посолки України у США. Вона стверджувала, що сама вирішила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Водночас українські та закордонні медіа з посиланням на джерела пов’язували кадрове рішення з кримінальним провадженням.

Раніше hromadske повідомляло, що мати Стефанішиної придбала квартиру в Києві майже вчетверо дешевше за ринкову вартість. Стефанішина пояснювала різницю в ціні тим, що її батьки інвестували в житло ще 2019 року.

Експосадовиця також є обвинуваченою у справі про закупівлю Міністерством юстиції послуг у 2013 році. Їй інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Стефанішина свою причетність до злочину заперечує.