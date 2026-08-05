Ользі Стефанішиній повідомили підозру: що відомо

Антикорупційні органи повідомили нову підозру колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

Про це повідомляють Центр протидії корупції та «Суспільне».

Засідання ВАКС відбувається у закритому режимі на прохання адвокатів Стефанішиної. Деталі нової підозри наразі не розкриваються.

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Днями Стефанішину звільнили з посади посолки України у США. Ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

Водночас одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що її заміна на посаді посла може бути пов’язана з кримінальною справою. За даними BBC, причиною могла стати наявність кримінального провадження щодо посадовиці. Про яку саме справу йдеться — уже відому чи нову — не уточнювалося.

Торік hromadske опублікувало розслідування про те, як мати Стефанішиної придбала квартиру в Києві майже вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Згодом урядовиця пояснювала, що її батьки інвестували у житло ще у 2019 році, коли квадратний метр коштував 29 тисяч гривень. За її словами, саме цим пояснювалася значно нижча вартість квартири.

Раніше Стефанішина також отримала підозру у корупційній справі щодо тендеру на закупівлю послуг у Міністерстві юстиції у 2013 році.

Крім того, за інформацією ЗМІ, колишній чоловік урядовиці в неформальних розмовах представляється тіньовим куратором офісу АРМА.

Сама Стефанішина наголошувала, що її ексчоловік є «окремою людиною», яка не має стосунку до її діяльності чи нинішнього життя. Вона також заявляла, що після розслідування УП не спілкувалася з ним.

Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Стефанішиної за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди». Водночас про оголошення підозри у межах цієї справи раніше не повідомлялося.