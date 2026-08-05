Постачання ракет для ППО Україні скоротилося втричі, — Зеленський

У першому півріччі 2026 року постачання ракет для української протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети в партнерів є, однак потрібні політичні рішення щодо їх передавання та прискорення виробництва.

Про це Володимир Зеленський повідомив після наради з військовими, Міністерством оборони, СБУ, ГУР та Офісом президента.

“В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року”, — заявив Зеленський.

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Він наголосив, що ракети в партнерів є, тому необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації виробництва в Україні.

Під час наради також заслухали доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті та ключових потреб у постачанні.

“Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту”, — зазначив Зеленський.

Також визначено додаткові кроки для захисту об’єктів інфраструктури в Україні.