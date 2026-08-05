Київський call-центр ошукав інвесторів із Чехії на понад 8,4 млн грн

Українські та чеські правоохоронці викрили київський call-центр, працівників якого підозрюють у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту. Дев’ятьом громадянам Чехії завдали збитків на понад 8,4 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У межах роботи спільної слідчої групи про підозру повідомили десятьом працівникам call-центру. Їм інкримінують шахрайство та легалізацію незаконно одержаних доходів.

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За даними слідства, упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії вкладати гроші у криптовалюту. В особистих кабінетах інвесторів вони створювали видимість успішної торгівлі та зростання прибутків, щоб спонукати людей переказувати дедалі більші суми.

Насправді потерпілі не отримували прибутку, а після переказу коштів втрачали можливість повернути гроші. Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих — громадян Чехії. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 8,4 млн грн.

Спільне міжнародне розслідування розпочали після звернень потерпілих до чеських правоохоронців. У результаті правоохоронці встановили осіб, причетних до схеми. Серед підозрюваних є працівники, які безпосередньо спілкувалися з інвесторами та переконували їх переказувати гроші, а також особи, які займалися переведенням валюти з рахунків і подальшою легалізацією коштів.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Прокурори просили обрати підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом із них суд визначив застави від 266 тис. грн до 1 млн грн, трьом — цілодобовий домашній арешт, ще двом — нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує обрані запобіжні заходи.