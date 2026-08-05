        Кримінал

        Київський call-центр ошукав інвесторів із Чехії на понад 8,4 млн грн

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 10:44
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        Десятьох працівників call-центру підозрюють у криптовалютному шахрайстві / Фото: Офіс генпрокурора
        Десятьох працівників call-центру підозрюють у криптовалютному шахрайстві / Фото: Офіс генпрокурора

        Українські та чеські правоохоронці викрили київський call-центр, працівників якого підозрюють у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту. Дев’ятьом громадянам Чехії завдали збитків на понад 8,4 млн грн.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        У межах роботи спільної слідчої групи про підозру повідомили десятьом працівникам call-центру. Їм інкримінують шахрайство та легалізацію незаконно одержаних доходів.

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        За даними слідства, упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії вкладати гроші у криптовалюту. В особистих кабінетах інвесторів вони створювали видимість успішної торгівлі та зростання прибутків, щоб спонукати людей переказувати дедалі більші суми.

        Насправді потерпілі не отримували прибутку, а після переказу коштів втрачали можливість повернути гроші. Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих — громадян Чехії. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 8,4 млн грн.

        Спільне міжнародне розслідування розпочали після звернень потерпілих до чеських правоохоронців. У результаті правоохоронці встановили осіб, причетних до схеми. Серед підозрюваних є працівники, які безпосередньо спілкувалися з інвесторами та переконували їх переказувати гроші, а також особи, які займалися переведенням валюти з рахунків і подальшою легалізацією коштів.

        Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

        Прокурори просили обрати підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом із них суд визначив застави від 266 тис. грн до 1 млн грн, трьом — цілодобовий домашній арешт, ще двом — нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує обрані запобіжні заходи.

        У Києві викрили call-центр, який ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн / Фото: Офіс генпрокурора

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