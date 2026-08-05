Перехоплювачі балістики зберегли б життя: Зеленський відреагував на атаку РФ із 17 загиблими

У ніч на 5 серпня внаслідок масованого російського удару по Києву та Київській області загинули 17 людей. Кількість постраждалих зросла до 44 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання перехоплювачів балістичних ракет могло б урятувати життя загиблих.

Сьогодні Росія застосувала проти України 24 балістичні ракети, чотири ракети «Циркон»/«Онікс» і 115 безпілотників, значна частина яких була реактивною.

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Основними цілями удару стали складські приміщення цивільних підприємств. Також російські війська атакували інфраструктуру та залізничну станцію.

Серед уражених об’єктів — пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів і об’єкти цивільної логістики, не пов’язані з війною.

“Перехоплювачі балістики — те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань”, — зазначив Зеленський.

Він закликав партнерів не затримувати постачання засобів протиракетної оборони. За словами президента, країни, які не готові активніше передавати перехоплювачі, можуть посилити санкції проти Росії, адже значна частина російських підприємств, які виробляють балістичні ракети, досі не перебуває під санкціями.

Зеленський закликав країни G7, Європейський Союз та інших партнерів ухвалити нові санкційні рішення.