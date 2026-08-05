Під час атаки РФ на Київ загинула жінка, серед 16 поранених — водій “швидкої”

5 серпня внаслідок російської атаки на Київ загинула жінка, 16 дістали поранення. Серед постраждалих — водій бригади екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили в поліції Києва.
Сьогодні вночі російські війська вдарили ракетами по Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах столиці. Загинула 60-річна жінка, поранень зазнали 16 людей віком від 19 до 59 років.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, автомобілі, складські приміщення, відділення поштових операторів, логістичний центр, автозаправну станцію, підприємства, гіпермаркет і службові автомобілі поліції.
На одному з підприємств стався витік аміаку, який аварійні служби локалізували. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші профільні служби.