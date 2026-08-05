Росія запустила по Україні 28 ракет та 115 дронів: знешкодити вдалося 98 БпЛА

У ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 24 балістичними, чотирма протикорабельними ракетами та 115 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 98 російських безпілотників. Основний напрямок удару — Київщина.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 4 серпня РФ атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами “Циркон”/”Онікс” із Курської та Ростовської областей, 24 балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400 із Брянської та Курської областей, а також 115 ударними БпЛА Shahed, більшість з них — реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 98 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.