        Економіка

        Російська атака знищила частину шоколаду Millennium у Дніпрі

        Віктор Алєксєєв
        4 Серпня 2026 19:41
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        Склад Millennium у Дніпрі тяжко пошкоджений: можливі перебої з постачанням шоколаду / Фото Facebook Millennium
        Склад Millennium у Дніпрі тяжко пошкоджений: можливі перебої з постачанням шоколаду / Фото Facebook Millennium

        Внаслідок нічної російської атаки на Дніпро складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium зазнав значних пошкоджень.

        Про це компанія повідомила у Facebook.

        Через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій шоколаду.

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        У компанії наголосили, що під час атаки люди не постраждали.

        «Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів», — йдеться у повідомленні.

        Millennium уже працює над відновленням складського комплексу та подякувала покупцям і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.


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