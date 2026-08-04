Російська атака знищила частину шоколаду Millennium у Дніпрі

Внаслідок нічної російської атаки на Дніпро складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium зазнав значних пошкоджень.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій шоколаду.

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У компанії наголосили, що під час атаки люди не постраждали.

«Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів», — йдеться у повідомленні.

Millennium уже працює над відновленням складського комплексу та подякувала покупцям і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.