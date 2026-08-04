Новий смертельний фронт: Росія перетворює українські АЗС на обвуглені руїни – NYT

За останні місяці російські війська атакували близько 250 українських автозаправних станцій. Посадовці, аналітики та оператори ринку називають це системною й смертоносною кампанією помсти за удари України по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише The New York Times.

Удари України по НПЗ спричинили дефіцит пального в Росії. Водночас атаки РФ на українські заправки поки більше вплинули не на постачання пального, а на відчуття безпеки та моральний стан людей.

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В Україні АЗС давно стали чимось більшим, ніж місцем, де можна заправити автомобіль. Це звичні зупинки з кавою, хот-догами й чистими вбиральнями для людей, які змушені годинами пересуватися країною через закритий авіапростір.

Поблизу фронту заправки також стали місцем перепочинку для військових, які повертаються з бойових позицій. Там вони можуть випити кави, поговорити з побратимами, працівниками та цивільними.

Тепер водії намагаються проводити на АЗС якомога менше часу. Дехто уникає навіть відвідування вбиральні та возить у машині додаткові каністри з пальним.

Коли люди все ж зупиняються, вони можуть запустити колонку й одразу відійти подалі, не заходячи до магазину, доки автомобіль заправляється.

На півдні України, між Дніпром і Запоріжжям, майже кожна друга заправка перетворилася на обвуглені руїни.

«Заправка може працювати однієї ночі, а наступної — вже зникнути», — зазначає видання.

На трасі з Харкова дві АЗС, розташовані одна навпроти одної, були знищені. Навколо двох вирв лежали уламки російських безпілотників Shahed.

На одній із пошкоджених заправок у Харкові біля входу встановили високі стоси білих мішків із піском та повісили нове оголошення: «Під час повітряної тривоги АЗС зачиняється».

У повідомленні також зазначалося, що персонал залишає заправку та перебуває в укритті до завершення тривоги.

Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Однак, за оцінками аналітиків, помітне посилення ударів саме по АЗС почалося у квітні — невдовзі після активізації українських далекобійних атак по території РФ.

За даними організації Armed Conflict Location & Event Data, від початку квітня зафіксовано щонайменше 246 ударів по українських заправках. Із них 194 сталися в період від початку червня до 27 липня.

Російські атаки часто відбуваються серіями. Упродовж 24–25 липня було атаковано чотири АЗС у Полтаві. У ніч із 7 на 8 липня під удари потрапили три заправки в Одесі.

3 липня Росія атакувала АЗС у Сумах, Чернігові, Полтаві та Харкові. Двома днями раніше лише в Дніпропетровській області було зафіксовано п’ять таких атак.

Більшість ударів припала на регіони поблизу фронту, однак російські дрони й ракети дістають і до віддаленіших областей.

Через небезпеку водії бензовозів дедалі частіше відмовляються їхати до найбільш загрозливих районів.