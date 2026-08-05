Axios: США та Іран наблизилися до угоди щодо Ормузької протоки, оголошення очікується в середу

США, Іран та Оман наближаються до тимчасової угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Вашингтон розраховує оголосити про домовленість у середу.

Про це пише Axios.

Угода, переговори щодо якої тривають кілька тижнів, має відновити перемир’я між США та Іраном і поновити переговори щодо ядерної угоди. Домовленість передбачає 60-денний тимчасовий режим між Оманом та Іраном в Ормузькій протоці з можливістю продовження.

Реклама

Реклама

Вхідний рух суден через протоку до Перської затоки має проходити північним маршрутом через іранські води. Вихідний рух до Аравійського моря — південним маршрутом через води Оману в координації з Іраном.

Протягом 60 днів плата або збори не стягуватимуться. Сторони також мають упродовж 30 днів розмінувати центральний маршрут протоки. Після розмінування його планують використовувати для вхідного та вихідного руху відповідно до умов постійної угоди між Оманом та Іраном.

Три тижні тому Білий дім, Оман і регіональні посередники вже вважали, що досягли домовленості з Іраном, однак після цього Тегеран відновив атаки на судна. Це призвело до двох тижнів бойових дій і ситуації, близької до повномасштабної війни.

До посередницьких зусиль також долучилися представники Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Білий дім активно брав участь у переговорах. Останніми днями відбулося кілька телефонних розмов між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Оману Бадром аль-Бусаїді.

За даними джерел, Арагчі принципово погодився з угодою на вихідних, але мав отримати схвалення верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї та Вищої ради національної безпеки. У вівторок іранське керівництво завершило процес схвалення.