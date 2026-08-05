РФ атакувала два райони Харкова: постраждали дев’ятеро людей

5 серпня окупанти завдали ударів по Новобаварському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок ударів постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, для атаки росіяни застосували ракети “Бандероль”. У Новобаварському районі російський удар припав на цивільне підприємство. У Холодногірському районі під ударом опинився приватний будинок. Пошкоджено 15 сусідніх будинків і автомобілі.

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За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російських ударів по Харкову постраждали дев’ятеро людей.

У Новобаварському районі, де ворог поцілив у цивільне підприємство, постраждали семеро людей, зокрема дві жінки, які звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.

У Холодногірському районі постраждали двоє людей, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.