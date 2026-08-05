У Краматорську після авіаудару РФ з-під завалів будинку дістали тіло загиблого

Дрони, ракети та штучний інтелект: у NYT проаналізували новий етап війни РФ проти України

Нагадаємо, 4 серпня, о 10:17, війська РФ застосували авіабомби ФАБ-250 з УМПК для удару по Краматорську. Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста.

Про це повідомили у ДСНС України .

5 серпня у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого після авіаудару по 14-поверховому житловому будинку, якого росіяни завдали напередодні. Внаслідок атаки постраждали десятки людей.