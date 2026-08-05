        Події

        У Краматорську після авіаудару РФ з-під завалів будинку дістали тіло загиблого

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 14:24
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        Рятувальники на місці авіаудару в Краматорську / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці авіаудару в Краматорську / Фото: ДСНС

        5 серпня у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого після авіаудару по 14-поверховому житловому будинку, якого росіяни завдали напередодні. Внаслідок атаки постраждали десятки людей.

        Про це повідомили у ДСНС України.

        Аварійно-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару завершили. Пошукова операція тривала близько 20 годин.

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        Рятувальники спільно з комунальними службами розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували.

        Загалом унаслідок російської атаки постраждали 27 людей, одна людина загинула.

        Нагадаємо, 4 серпня, о 10:17, війська РФ застосували авіабомби ФАБ-250 з УМПК для удару по Краматорську. Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста.


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