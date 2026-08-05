«Голос Америки» відновлює мовлення українською мовою та повертає частину працівників до роботи. Підготовка до відновлення ефірів уже розпочалася.

Про це повідомив у Facebook керівник української редакції «Голосу Америки» Руслан Петричка.

Він привітав рішення керівництва медіа та наголосив на важливості українськомовного мовлення на тлі російських атак і дезінформаційних кампаній.

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«Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і веде масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України», — зазначив Петричка.

За його словами, відновлення роботи української служби підтверджує стратегічну важливість мовлення українською мовою для виконання місії «Голосу Америки» та інтересів США.

Працівники редакції вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Надалі до роботи може повернутися ще більше співробітників.

У 2025 році президент США Дональд Трамп підписав указ про максимальне скорочення функцій і чисельності працівників низки відомств у межах боротьби з бюрократією.

Серед них було названо Агентство США з глобальних медіа, яке контролює «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» та «Голос Америки».