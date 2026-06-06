“Зараз час агресивних ідіотів”: Філатов у День журналіста заявив про деградацію професії

Міський голова Дніпра Борис Філатов у День журналіста опублікував емоційне звернення, у якому розкритикував стан сучасної журналістики та закликав представників медіа замислитися над сутністю професії.

Філатов заявив, що професія журналіста нині «повністю знівельована», а її репутацію, на його думку, підірвали клікбейт, маніпуляції, анонімні телеграм-канали та блогери, які будують популярність на брехні.

«Її спаскудили цинічні “викривачі”, яким потрібен лише клікбейт. Або звичайні найманці, котрим просто на все начхати. Або ідіоти, які не можуть скласти три слова у просте речення», – написав він.

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Мер наголосив, що не узагальнює всіх представників професії, однак вважає, що подібні явища стали поширеними. При цьому він підкреслив, що говорить про це як колишній журналіст.

За словами Філатова, навіть у час швидких форматів та соціальних мереж професійність, грамотність і володіння словом залишаються основою журналістики.

У своєму дописі він також згадав покійного журналіста Бориса Брагинського, якого назвав майстром своєї справи та журналістом із великої літери.

Наприкінці звернення Філатов закликав журналістів більше читати книжки та не підміняти журналістику хайпом і скандалами.

«На хейті та хайпі ви все одно далеко не заїдете. Навіть якщо у вас читатимуть лише заголовки, професійність та володіння словом ніхто не відміняв», – зазначив міський голова Дніпра.