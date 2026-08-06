Росіяни атакували приватні будинки у Балаклії, загинули троє людей

У ніч на 6 серпня окупанти двічі атакували приватні будинки у місті Балаклія Харківської області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей — дві жінки та чоловік.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Перший удар припав на приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загинула жінка. На місці влучання спалахнула пожежа. Рятувальники розбирають завали.

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Другий удар стався поблизу ще однієї оселі. Внаслідок цієї атаки загинули чоловік і жінка.

Також напередодні ввечері окупанти завдали двох ударів по складському приміщенню одного із сільськогосподарських підприємств у Волохово-Ярському старостинському окрузі Балаклійської громади. На місці обстрілу виникла пожежа.