Після масованої атаки Зеленський поговорив зі Стуббом і Рютте про посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою стало термінове постачання Україні ракет-перехоплювачів для захисту від російських атак.

Про це повідомив Офіс президента.

Під час розмови зі Стуббом Зеленський поінформував його про масовану російську атаку на Україну в ніч проти 5 серпня. Лідери обговорили, як Фінляндія може допомогти українському захисту від російської балістики.

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«Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів», — заявив Зеленський.

Президент подякував Стуббу за швидку реакцію та готовність підтримати Україну.

Лідери також обговорили дипломатичні кроки, які можуть змусити Росію припинити війну.

«Коли Путін не зможе вбивати людей, він буде змушений шукати вихід із цієї війни. Тільки достатня підтримка України й примус Росії можуть спрацювати на мир», — наголосив глава держави.

Під час розмови з Марком Рютте Зеленський наголосив, що Україна працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів.

Президент і генеральний секретар НАТО обговорили ситуацію в Україні та масовані російські атаки. Вони також скоординували подальшу роботу з країнами, які мають необхідні ракети та можуть передати їх Україні.

«Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні», — заявив Зеленський.

Глава держави подякував Рютте за готовність шукати можливості для необхідних постачань і працювати разом з Україною.