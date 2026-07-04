РФ хоче передати тіла загиблих у Костянтинівці й вимагає відповіді Києва до 5 липня

Росія заявила про готовність провести так звану “гуманітарну акцію” з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За заявою російської сторони, 6 липня з 12:00 до 18:00 за московським часом Україні пропонують припинити вогонь по місту нібито для організації передачі тіл.

У Міноборони РФ стверджують, що українська сторона має повідомити російське командування про рішення до 12:00 за московським часом 5 липня.

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Заява Москви з’явилася на тлі російської інформаційної кампанії про нібито захоплення Костянтинівки. Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито взяла місто під контроль.

Українська сторона це заперечує. Генштаб ЗСУ заявив, що Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, а в окремих районах міста тривають бойові зіткнення.

Речник Генштабу Андрій Ковальов наголосив, що заява Путіна про нібито окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності. За його словами, російські війська не припиняють спроб захопити місто, зокрема намагаються просочуватися малими піхотними групами, однак такі групи виявляють і знищують.

Президент Володимир Зеленський раніше також назвав слова Путіна про Костянтинівку “черговою російською брехнею”. Він заявив, що якщо місто справді було б під контролем Росії, у Путіна не мало б бути проблем із тим, щоб зустрітися там і шукати дипломатичні рішення для завершення війни.

“Правда дуже відрізняється від путінських слів”, — підкреслив Зеленський.