Дощі та грози накриють частину України 5 липня: де оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні у неділю, 5 липня, очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та місцями грози. У частині областей синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі дощі прогнозують у східних областях, Приазов’ї, Криму та місцями на північному заході країни. Вдень короткочасні дощі пройдуть в Україні, крім півдня та південного сходу.

Місцями можливі грози. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів — до 19°. Вдень повітря прогріється до 21-26°, на північному сході країни буде прохолодніше — 18-23°.

У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий короткочасний дощ.

На Київщині температура вночі становитиме 11-16°, вдень — 21-26°. У столиці вночі буде 14-16°, вдень — 22-24°.

Окремо Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища. 5 липня вночі грози очікуються у східних та Запорізькій областях, а вдень — на північному сході країни.

Через грози оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.