Залізничники встигли сховатися: дрон влучив у дрезину УЗ на Харківщині

На Харківщині російський безпілотник влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт. Залізничники не постраждали.
Про це повідомила Укрзалізниця.
За даними компанії, працівники встигли перейти в укриття завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру.
Внаслідок атаки ніхто із залізничників не постраждав.
В Укрзалізниці наголосили, що попри постійні російські атаки залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.
Обставини удару та наслідки пошкодження дрезини уточнюються.