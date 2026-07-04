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        Залізничники встигли сховатися: дрон влучив у дрезину УЗ на Харківщині

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 16:37
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        На Харківщині дрон атакував дрезину Укрзалізниці під час ремонтних робіт / Фото: Укрзалізниця
        На Харківщині дрон атакував дрезину Укрзалізниці під час ремонтних робіт / Фото: Укрзалізниця

        На Харківщині російський безпілотник влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт. Залізничники не постраждали.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        За даними компанії, працівники встигли перейти в укриття завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру.

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        Внаслідок атаки ніхто із залізничників не постраждав.

        В Укрзалізниці наголосили, що попри постійні російські атаки залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.

        Обставини удару та наслідки пошкодження дрезини уточнюються.


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