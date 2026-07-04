Залізничники встигли сховатися: дрон влучив у дрезину УЗ на Харківщині

У ГУР показали, як знищили російський МіГ-29 на аеродромі “Бельбек” у Криму

Зеленський привітав США з Днем незалежності та згадав “джавеліни” і Patriot

Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу “Санкт-Петербург” і базі флоту РФ у Кронштадті

Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці після його заяв про “захоплення” міста

В Укрзалізниці наголосили, що попри постійні російські атаки залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.

За даними компанії, працівники встигли перейти в укриття завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру.

На Харківщині російський безпілотник влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт. Залізничники не постраждали.