Америка відзначає 250 років: як США святкують ювілейний День незалежності

США 4 липня відзначають ювілейний День незалежності — 250 років від ухвалення Декларації незалежності у 1776 році. По всій країні проходять паради, концерти, авіашоу, родинні святкування та масштабні феєрверки.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на світові медіа.

Ювілей отримав назву Semiquincentennial — 250-річчя США. Офіційна ініціатива America250 оголосила, що цього вікенду країна відзначає 250-ту річницю підписання Декларації незалежності.

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За даними Reuters, багато американців святкують традиційно — з барбекю, парадами, феєрверками та поїздками на родинні заходи. Водночас опитування Reuters/Ipsos показало, що не всі в США сприймають ювілей як надзвичайно важливу подію, що відображає різні настрої в американському суспільстві.

Одним із центральних майданчиків святкування став Вашингтон. На National Mall заплановані Great American State Fair, FIFA Fan Zone, авіаційні демонстрації та вечірня програма Salute to America з феєрверками. На офіційній сторінці заходу відвідувачам радять користуватися безкоштовними пунктами з водою через спеку.

AP повідомляє, що екстремальна спека вже вплинула на частину святкових заходів у США. У Вашингтоні через погодні умови тимчасово закривали Great American State Fair, а деякі події змінювали розклад або формат.

Святкування проходять і в інших великих містах — Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, а також у Бристолі, штат Род-Айленд, який відомий однією з найстаріших традицій святкування Дня незалежності у США.

Політичним центром ювілейних заходів стала поява президента США Дональда Трампа біля гори Рашмор напередодні 4 липня. Reuters і AP повідомляють, що у своїй промові він говорив про американську винятковість, але також різко атакував комунізм і політичних опонентів.

AP зазначає, що 250-річчя США країна зустріла не лише з феєрверками та патріотичними церемоніями, а й на тлі політичної поляризації, суперечок навколо національної ідентичності та занепокоєння частини американців станом країни.

До ювілею у США також згадують історичні символи заснування держави. Reuters повідомило, що напередодні 250-річчя у британських архівах знайшли рідкісний примірник Декларації незалежності — один із небагатьох відомих екземплярів такого типу.

Попри політичні суперечки й спеку, головними символами 4 липня для більшості американців залишаються феєрверки, прапори, родинні зустрічі, концерти та вшанування дати, з якої почалася історія США як незалежної держави.