        Події

        Три КАБи по птахофабриці: на Херсонщині спалахнула масштабна пожежа

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 10:24
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        Російські війська завдали авіаційного удару по території птахофабрики в Музиківській громаді Херсонської області. Внаслідок влучання керованих авіабомб виникла масштабна пожежа.

        Про це повідомили ДСНС та Херсонська ОВА.

        На Херсонщині після удару КАБами загорілися будівлі птахофабрики / Фото: ДСНС

        За даними обласної влади, удар стався напередодні близько 16:20. Окупанти скинули три керовані авіабомби на територію підприємства.

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        Після влучань полум’я швидко охопило виробничі будівлі птахофабрики.

        Попри постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання.

        За даними ДСНС і Херсонської ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.


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