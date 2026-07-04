Три КАБи по птахофабриці: на Херсонщині спалахнула масштабна пожежа

Російські війська завдали авіаційного удару по території птахофабрики в Музиківській громаді Херсонської області. Внаслідок влучання керованих авіабомб виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили ДСНС та Херсонська ОВА.
За даними обласної влади, удар стався напередодні близько 16:20. Окупанти скинули три керовані авіабомби на територію підприємства.
Після влучань полум’я швидко охопило виробничі будівлі птахофабрики.
Попри постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання.
За даними ДСНС і Херсонської ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.