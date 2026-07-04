Три КАБи по птахофабриці: на Херсонщині спалахнула масштабна пожежа

За даними ДСНС і Херсонської ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За даними обласної влади, удар стався напередодні близько 16:20. Окупанти скинули три керовані авіабомби на територію підприємства.

Про це повідомили ДСНС та Херсонська ОВА .