Трьох жінок підозрюють у тяжких злочинах проти власних дітей

Нацполіція викрила трьох жінок за фактами тяжких злочинів щодо власних дітей. Про це повідомила Національна поліція України.

Йдеться про справи у Дніпрі, на Івано-Франківщині та в Рівненській області. Усім фігуранткам слідчі вже повідомили про підозри.

Нацполіція викрила трьох жінок у тяжких злочинах проти власних дітей / Фото: Нацполіція

У Дніпрі поліцейські затримали 34-річну жінку за підозрою у вчиненні дій, що спричинили смерть її двомісячної доньки.

Реклама

Реклама

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належного догляду та харчування, не звернулася по медичну допомогу, попри критичний стан немовляти, а після смерті не повідомила про це правоохоронців чи медиків.

Попередньо встановлено, що сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 44-річну мешканку Солотвинської громади, яку підозрюють у катуванні 15-річного сина з тяжкою формою дитячого церебрального паралічу.

Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко поводилася з дитиною. Підлітка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці також встановили, що це був не перший випадок жорстокого поводження в родині. Раніше жінку двічі притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо старших дітей.

Крім того, суд призначав їй випробувальний термін за крадіжку. Відтоді сім’я перебувала на обліку відповідних соціальних служб.

У минулому році родину зняли з обліку, після чого соціальний супровід припинився. Відтоді повідомлень чи звернень до поліції щодо можливого домашнього насильства або неналежного виконання матір’ю батьківських обов’язків не надходило.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом катування.

У Рівненській області поліцейські затримали місцеву жительку, яка, за даними слідства, передала трьох своїх дітей знайомому для подальшої трудової експлуатації.

Йдеться про 8-річного та 14-річного синів, а також 12-річну доньку. За даними поліції, дітей планували використовувати для жебракування та збуту наркотичних речовин.

За передачу дітей жінка отримала 30 тисяч гривень, ще стільки ж мала отримати після їх повернення.

Крім цього, поліцейські задокументували факт збуту наркотиків самою підозрюваною, до якого, за даними слідства, вона залучила власну малолітню доньку.

Після передачі дітей жінку затримали у процесуальному порядку, а дітей вилучили працівники служби у справах дітей. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Встановлено, що на момент затримання сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.

За всіма фактами тривають досудові розслідування під процесуальним керівництвом органів прокуратури.