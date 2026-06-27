На Одещині затримали жінку за катування 5-річного сина

На Одещині поліцейські затримали 36-річну жінку за катування малолітнього сина, повідомили у поліції Одеської області.

Подія сталася ввечері 25 червня у приватному домоволодінні в одному з сіл Білгород-Дністровського району.

За даними поліції, 5-річний хлопчик прийшов додому розплаканий після падіння. Його мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла заспокоїти дитину та вирішила покарати її.

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Сусіди почули крики й викликали поліцію.

Швидка, яку викликали правоохоронці, доставила хлопчика до лікарні з тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна.

Наразі дитина перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. Її життю нічого не загрожує.

У поліції зазначили, що родина перебуває під супроводом у Центрі соціальних служб та на обліку у Службі у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

У сім’ї виховуються ще троє малолітніх синів, які нині перебувають із батьком.

Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру в катуванні. За цією статтею їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей розпочато провадження за статтею про службову недбалість.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.