        Кримінал

        На Одещині затримали жінку за катування 5-річного сина

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 17:24
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        5-річний хлопчик потрапив до лікарні після побиття: матір взяли під варту / Фото: Нацполіція
        5-річний хлопчик потрапив до лікарні після побиття: матір взяли під варту / Фото: Нацполіція

        На Одещині поліцейські затримали 36-річну жінку за катування малолітнього сина, повідомили у поліції Одеської області.

        Подія сталася ввечері 25 червня у приватному домоволодінні в одному з сіл Білгород-Дністровського району.

        За даними поліції, 5-річний хлопчик прийшов додому розплаканий після падіння. Його мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла заспокоїти дитину та вирішила покарати її.

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        Сусіди почули крики й викликали поліцію.

        Швидка, яку викликали правоохоронці, доставила хлопчика до лікарні з тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна.

        Наразі дитина перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. Її життю нічого не загрожує.

        У поліції зазначили, що родина перебуває під супроводом у Центрі соціальних служб та на обліку у Службі у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

        У сім’ї виховуються ще троє малолітніх синів, які нині перебувають із батьком.

        Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру в катуванні. За цією статтею їй загрожує до шести років позбавлення волі.

        Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

        Крім того, за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей розпочато провадження за статтею про службову недбалість.

        Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.


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