На Одещині затримали жінку за катування 5-річного сина

На Одещині поліцейські затримали 36-річну жінку за катування малолітнього сина, повідомили у поліції Одеської області.
Подія сталася ввечері 25 червня у приватному домоволодінні в одному з сіл Білгород-Дністровського району.
За даними поліції, 5-річний хлопчик прийшов додому розплаканий після падіння. Його мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла заспокоїти дитину та вирішила покарати її.
Сусіди почули крики й викликали поліцію.
Швидка, яку викликали правоохоронці, доставила хлопчика до лікарні з тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна.
Наразі дитина перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. Її життю нічого не загрожує.
У поліції зазначили, що родина перебуває під супроводом у Центрі соціальних служб та на обліку у Службі у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
У сім’ї виховуються ще троє малолітніх синів, які нині перебувають із батьком.
Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру в катуванні. За цією статтею їй загрожує до шести років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей розпочато провадження за статтею про службову недбалість.
Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.