Росіяни масовано атакували виробничі потужності Нафтогазу

Bloomberg: російські КАБи та дрони роблять Краматорськ непридатним для життя

Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус.

За останні два дні ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони.

Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях, повідомили у компанії.