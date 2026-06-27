        Економіка

        Росіяни масовано атакували виробничі потужності Нафтогазу

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 11:59
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        РФ застосувала балістику і дрони проти об’єктів Нафтогазу / Фото: НАК «Нафтогаз України»
        РФ застосувала балістику і дрони проти об’єктів Нафтогазу / Фото: НАК «Нафтогаз України»

        Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях, повідомили у компанії.

        За останні два дні ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони.

        У Нафтогазі повідомили про руйнування внаслідок атак.

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        Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус.

        «На щастя, люди не постраждали», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

        Відповідні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.


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