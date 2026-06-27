Росіяни масовано атакували виробничі потужності Нафтогазу

Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях, повідомили у компанії.
За останні два дні ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони.
У Нафтогазі повідомили про руйнування внаслідок атак.
Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус.
«На щастя, люди не постраждали», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Відповідні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.