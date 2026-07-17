Дрони РФ масовано атакували підприємство “Нафтогазу” на Харківщині

Зранку 17 липня Росія проводить масовану атаку безпілотниками на один з об’єктів газовидобутку Групи “Нафтогаз” у Харківській області. Через обстріл роботу підприємства зупинено.

Про це повідомили в Групі “Нафтогаз”.

“Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав”, — йдеться в повідомленні.

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Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається.

У “Нафтогазі” зазначили, що це вже 250-та атака на підприємства групи від початку 2026 року.