24 червня російські війська атакували автозаправні комплекси Укрнафти та виробничі активи Групи Нафтогаз. Внаслідок одного з ударів тяжко поранено працівницю АЗК.

Про це повідомили в Групі Нафтогаз.

Під ударом опинилися кілька автозаправних комплексів Укрнафти у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок удару “шахедом” серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані. Роботу пошкоджених АЗК зупинено.

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Також російські війська били дронами по виробничих активах Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини об’єктів зупинено.

На одній з локацій пожежу ліквідували рятувальники ДСНС і фахівці Групи Нафтогаз. Постраждалих серед персоналу та рятувальників немає.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.