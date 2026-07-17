Уряд Угорщини розпочав перевірку зв’язків Сійярто з Росією: Мадяр заявив про секретні документи

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив, що зв’язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією перевіряють. У справі є секретні документи та матеріали Міністерства закордонних справ.

Про це пише Telex.

Під час брифінгу після засідання уряду Петера Мадяра запитали, чи розпочато розслідування щодо Сійярто у зв’язку з його контактами з росіянами. Він відповів, що перевірка триває, а громадськість поінформують, коли з’являться дані для оприлюднення.

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Ще до виборів, у березні 2026 року, Мадяр заявляв, що Сійярто співпрацює з росіянами, зраджуючи угорські та європейські інтереси. Тоді він пообіцяв, що уряд партії “Тиса” розслідує цю справу після приходу до влади.

Нинішня заява Мадяра стала першим офіційним підтвердженням того, що зв’язки Сійярто з Росією перевіряють. Водночас прем’єр відмовився розповідати про перебіг справи, пояснивши, що не хоче наперед визначати її результати.

“Тут є секретні документи, документи Міністерства закордонних справ та інші документи, тому коли нам буде що повідомити, ми це скажемо”, — заявив Мадяр.

Згідно з витоками телефонних розмов, 24 червня 2023 року Сійярто зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову через кілька годин після початку заколоту ПВК «Вагнер» під керівництвом Євгенія Пригожина.

Раніше оприлюднені аудіозаписи та стенограми свідчать, що Сійярто на прохання та за вказівками Лаврова й інших російських посадовців домагався виключення російських громадян, банків і компаній із санкційного списку Європейського Союзу. Інший запис свідчить, що Лавров просив угорського міністра допомогти отримати документи ЄС.

Після падіння уряду Віктора Орбана Сійярто заперечив, що росіяни можуть мати компромат на нього або Орбана. Він також заявив, що вони ніколи не діяли в інтересах Росії, а звинувачення в державній зраді назвав дуже серйозними.

За словами Сійярто, на кожній нараді міністрів закордонних справ він розповідав, про що говорив із Лавровим, як російська сторона оцінювала різні питання та чим цікавилася. Він також стверджує, що ніколи не передавав Росії секретної інформації.

У травні Мадяр заявляв, що масштаби можливого російського впливу на цьогорічні вибори ще не встановлено, але це питання розслідуватимуть. За його словами, один із керівників спецслужб, який працював за уряду Орбана, не підтвердив втручання в масштабах, яких побоювалися прихильники “Тиси”, однак з інших джерел надходила інша інформація, яку мають перевірити угорські спецслужби.