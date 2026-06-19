За ініціативою Угорщини із підсумкової заяви ЄС вилучили пункт про прискорений вступ України, — Мадяр

Під час саміту ЄС із підсумкової заяви щодо України вилучили положення про прискорення її вступу до Євросоюзу. За словами прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, відповідне рішення було ухвалене за його ініціативою.

Про це Петер Мадяр написав в X.

За його словами, після чотирьох годин інтенсивних дискусій учасники саміту змогли узгодити перший пункт порядку денного.

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До підсумкового документа щодо України увійшов текст, який був консенсусно погоджений ще кілька років тому. Мадяр також заявив, що протягом кількох тижнів роботи над документом декларацію суттєво доопрацювали з урахуванням угорських пропозицій.

“За моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено положення про прискорення вступу України. Це було непросто”, — написав він.

Політик додав, що вперше за півтора року країни-члени ЄС можуть ухвалити спільну підсумкову заяву, підтриману всіма державами блоку.

“Це можливо, якщо хтось приходить не лише перекидати столи та сіяти страх, а намагається знайти компроміс”, — зазначив Мадяр.