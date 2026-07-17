        Події

        Ракетний удар по Одесі: двоє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них — діти

        Галина Шподарева
        17 Липня 2026 07:27
        читать на русском →
        Надання допомоги постраждалим в Одесі / Фото: ДСНС
        Надання допомоги постраждалим в Одесі / Фото: ДСНС

        Увечері 16 липня росіяни атакували Одесу ракетами. Двоє людей загинули, серед вісьмох постраждалих є діти.

        Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        Як розповіли в ДСНС, серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.

        Реклама
        Реклама

        Пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

        Зранку у Хаджибейському районі триває ліквідація наслідків атаки. Пошкоджено 11 житлових будинків.

        Місце ракетного удару по Одесі 16 липня / Фото: Одеська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov