Ракетний удар по Одесі: двоє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них — діти

Увечері 16 липня росіяни атакували Одесу ракетами. Двоє людей загинули, серед вісьмох постраждалих є діти.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Як розповіли в ДСНС, серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.

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Пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зранку у Хаджибейському районі триває ліквідація наслідків атаки. Пошкоджено 11 житлових будинків.