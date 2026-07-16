        Суспільство

        Сонце, спека до +32 і локальні грози: прогноз на 17 липня

        Сергій Бордовський
        16 Липня 2026 22:19
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        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Ілюстративне фото: Головне в Україні

        У п’ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме сонячна та дуже тепла погода. У більшості областей буде сухо, а локальні грозові дощі очікуються лише на південному сході.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Максимальна температура повітря становитиме +25…+29 градусів. На Закарпатті та у південній частині країни повітря прогріється до +27…+32 градусів.

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        Свіжіше буде на північному сході України, де очікується +22…+24 градуси.

        Суху погоду у більшості областей зумовить антициклон Laurent. Водночас на південному сході холодний атмосферний фронт принесе локальні грозові дощі.

        На вихідних в Україні переважатиме суха, сонячна та помірно спекотна погода. Винятком стане неділя, 19 липня, коли у західних областях пройдуть грозові дощі, місцями можливі зливи та шквали.

        У Києві 17 липня прогнозують суху й сонячну погоду. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.


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