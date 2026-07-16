Зеленський назвав головні завдання нового уряду на чолі з Корецьким

Президент Володимир Зеленський заявив, що головними завданнями нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким стануть підготовка України до наступної зими, підтримка оборони та прискорення виконання домовленостей із партнерами. Обов’язки міністра оборони виконуватиме колишній керівник Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ Євгеній Хмара.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, сильною стороною Сергія Корецького є досвід роботи в державних енергетичних компаніях. Президент нагадав, що після приходу Корецького до «Укрнафти» у компанії змінили процеси, а сама вона почала працювати в інтересах держави.

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Глава держави також відзначив роботу «Нафтогазу» під час складної зими. Попри російські удари, Україна залишалася забезпеченою газом.

«Важливо повністю підготуватися до наступної зими», — наголосив Зеленський.

Водночас Україна продовжить максимально вкладатися у власну далекобійність і так звані мідстрайки, щоб ускладнити Росії можливість нарощувати наступ і затягувати війну.

Президент зазначив, що за будь-якого сценарію держава має бути готовою захищати людей і забезпечити проходження опалювального сезону. Саме це він назвав головним завданням нового уряду.

Зміни також очікуються у роботі з міжнародними партнерами. За словами Зеленського, Україні необхідно швидше виконувати досягнуті домовленості.

Хмара відповідатиме за далекобійні операції

Міністерство оборони продовжить підтримувати бойові бригади, а план далекобійних санкцій має виконуватися повністю.

Зеленський повідомив, що обговорив це з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді, відомим за позивним Мадяр. Наступного дня президент планує провести розмову з бойовими командирами.

Обов’язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, який раніше керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ.

За словами президента, саме «Альфа» демонструє найкращі щомісячні результати зі знищення російських окупантів на фронті. Хмара також відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України.

Зеленський заявив, що Хмара контролюватиме далекобійні операції всіх Сил безпеки. Президент назвав це одним із пріоритетів.

Глава держави також зазначив, що досвід Хмари дозволить йому контролювати внутрішню ситуацію у складових Сил оборони та не допускати порушень.

Наразі з Корецьким обговорюються юридичні процедури, необхідні для призначення виконувачів обов’язків міністрів оборони та закордонних справ.

Зеленський також анонсував розмову з Кирилом Будановим і дипломатичною командою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. За його словами, посольства України мають працювати ефективніше.

Новий оборонний пакет від Британії та Швеції

Президент повідомив, що в Україні перебував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський подякував йому за лідерство та постійну підтримку України.

Британія та Швеція оголосили про новий оборонний пакет на 300 мільйонів євро. Кошти мають допомогти швидше забезпечити роботу винищувачів Gripen в українському небі.

Зеленський також розповів про зустріч із міністром закордонних справ Туреччини. Анкара підтвердила готовність сприяти проведенню зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

Президент наголосив, що Україна щодня веде міжнародну роботу для посилення оборони та досягнення справедливого і гарантованого миру.