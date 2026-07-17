Рютте прокоментував звільнення Федорова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не очікує значних змін у стратегії України у війні проти Росії після призначення нового міністра оборони. За його словами, наступник Михайла Федорова, без сумніву, продовжить попередній курс.

Про це Марк Рютте заявив агентству dpa.

Рішення президента України Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова після шести місяців перебування на посаді спричинило масові протести в Києві та інших містах України.

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Рютте заявив, що очікує “послідовності”, оскільки українські військові “діють значно краще” на фронті, ніж на початку року. За його словами, російська армія просувається дуже повільно, а Україна змогла перейти в контратаки на окремих напрямках.

Генсек НАТО зазначив, що Росія щомісяця втрачає від 25 до 35 тисяч військових.

“Якщо ви молодий російський чоловік, який розмірковує над участю у війні, ви можете стати одним із приблизно 30 тисяч таких людей цього або наступного місяця”, — сказав Рютте, назвавши ці втрати «жахливою новиною для родин і самих людей».

Крім того, за його словами, Україна “завдає ударів углиб Росії”, атакуючи її енергетичну інфраструктуру та промислову базу.

“У мене були хороші робочі відносини з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей шлях”, — заявив Рютте.