На Тернопільщині директора психоневрологічного інтернату підозрюють в експлуатації підопічних

У Тернопільській області затримали директора психоневрологічного будинку-інтернату, якого підозрюють у систематичному відправленні мешканців закладу на примусові роботи. Гроші за їхню працю він привласнював.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що директор використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами. Їх змушували працювати на приватних господарствах, будівництві та прибирати кладовища. За день такої роботи замовники платили від 150 до 450 гривень, які привласнював директор інтернату.

Реклама

Реклама

Клієнти домовлялися з ним про вид і час робіт та передавали гроші. Після цього керівник наказував персоналу випускати мешканців інтернату за межі закладу.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі коштів. Під час обшуків вони вилучили чорнові записи з обліком таких випадків.

Керівнику інтернату повідомили про підозру у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.