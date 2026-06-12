На Тернопільщині підполковника ТЦК затримали під час отримання $2,5 тис. хабаря

На Тернопільщині правоохоронці затримали начальника групи документального забезпечення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у торгівлі впливом під час вирішення питань військового обліку.

На Тернопільщині затримали посадовця ТЦК, якого підозрюють у торгівлі впливом / Фото: Прокуратура

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 37-річний підполковник запевняв військовозобов’язаного, що може через свої службові зв’язки організувати видалення інформації про його розшук із баз даних через систему «Оберіг».

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Свої послуги посадовець оцінив у 2,5 тис. доларів США. За версією слідства, схема діяла з травня 2026 року.

9 червня правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання обумовленої суми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також розглядається питання про відсторонення підозрюваного від посади.

У ДБР зазначили, що перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ТЦК та СП.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.