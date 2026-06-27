        Спорт

        Казковий шлях Кабо-Верде на чемпіонаті світу триває

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 12:54
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        Кабо-Верде вийшло у плейоф ЧС і зіграє проти Аргентини / Фото: Reuters
        Кабо-Верде вийшло у плейоф ЧС і зіграє проти Аргентини / Фото: Reuters

        Збірна Кабо-Верде вийшла до 1/16 фіналу чемпіонату світу після нічиєї 0:0 із Саудівською Аравією.

        Команда посіла друге місце у групі H і 3 липня у Маямі зіграє проти чинних чемпіонів світу — збірної Аргентини.

        Після фінального свистка футболісти Кабо-Верде зібралися навколо одного мобільного телефона, щоб подивитися останні секунди матчу Іспанії проти Уругваю. Після перемоги Іспанії команда вибухнула святкуванням, пише Reuters.

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        Уболівальники Кабо-Верде на стадіоні в Х’юстоні також святкували історичний результат — вони танцювали, співали й плакали від радості.

        Перед матчем із Саудівською Аравією головний тренер Кабо-Верде Бубішта заявив, що чемпіонат світу існує для всіх націй, а не лише для футбольної еліти.

        Півзахисник Кабо-Верде Дерой Дуарте, якого визнали найкращим гравцем матчу, назвав вихід команди до плейоф історичним моментом.

        «Чесно кажучи, це божевілля. Я відчуваю, ніби перебуваю уві сні. З дитинства я завжди мріяв зіграти на чемпіонаті світу», — сказав він.

        Дуарте визнав, що матч проти Аргентини буде складним, але закликав вірити у шанс команди.

        «Спершу давайте відсвяткуємо. Ми дуже щасливі. Сподіваюся, всі жителі Кабо-Верде теж щасливі. Від завтра зосередимося на наступному матчі. Це проти Аргентини, так? Важкий матч, але давайте вірити. Можливо все», — сказав футболіст.

        Кабо-Верде вийшло до 1/16 фіналу з трьома нічиїми. Найбільш вражаючим став стартовий матч проти Іспанії, де команда показала вперту оборонну гру.

        За даними Reuters, цей виступ приніс збірній нових уболівальників у різних країнах, а стадіон у Х’юстоні під час матчу із Саудівською Аравією був заповнений футболками Кабо-Верде.


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