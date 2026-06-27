Казковий шлях Кабо-Верде на чемпіонаті світу триває

Збірна Кабо-Верде вийшла до 1/16 фіналу чемпіонату світу після нічиєї 0:0 із Саудівською Аравією.

Команда посіла друге місце у групі H і 3 липня у Маямі зіграє проти чинних чемпіонів світу — збірної Аргентини.

Після фінального свистка футболісти Кабо-Верде зібралися навколо одного мобільного телефона, щоб подивитися останні секунди матчу Іспанії проти Уругваю. Після перемоги Іспанії команда вибухнула святкуванням, пише Reuters.

Реклама

Реклама

Уболівальники Кабо-Верде на стадіоні в Х’юстоні також святкували історичний результат — вони танцювали, співали й плакали від радості.

Перед матчем із Саудівською Аравією головний тренер Кабо-Верде Бубішта заявив, що чемпіонат світу існує для всіх націй, а не лише для футбольної еліти.

Півзахисник Кабо-Верде Дерой Дуарте, якого визнали найкращим гравцем матчу, назвав вихід команди до плейоф історичним моментом.

«Чесно кажучи, це божевілля. Я відчуваю, ніби перебуваю уві сні. З дитинства я завжди мріяв зіграти на чемпіонаті світу», — сказав він.

Дуарте визнав, що матч проти Аргентини буде складним, але закликав вірити у шанс команди.

«Спершу давайте відсвяткуємо. Ми дуже щасливі. Сподіваюся, всі жителі Кабо-Верде теж щасливі. Від завтра зосередимося на наступному матчі. Це проти Аргентини, так? Важкий матч, але давайте вірити. Можливо все», — сказав футболіст.

Кабо-Верде вийшло до 1/16 фіналу з трьома нічиїми. Найбільш вражаючим став стартовий матч проти Іспанії, де команда показала вперту оборонну гру.

За даними Reuters, цей виступ приніс збірній нових уболівальників у різних країнах, а стадіон у Х’юстоні під час матчу із Саудівською Аравією був заповнений футболками Кабо-Верде.